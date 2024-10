Das Leben ist ungerecht! Nikita will seit Jahren eine Familie gründen, doch sie ist die einzige in ihrem Freundeskreis, der das nicht zu gelingen scheint. Sogar Flo und Raúl, die WG-Mitbewohner ihrer besten Freundin Lena, werden Väter. Wie? Mithilfe der Bechermethode befruchten sie ihre Freundin Juli und werden so Co-Parents. Nikita und Langzeitfreund Mark hingegen erhalten von Frauenärztin Dr. Sharma Gewissheit: Auf natürlichem Weg wird das nix. Aber egal, dann eben anders! Fieberhaft bereitet Nikita alles für die anstehenden Termine in der Kinderwunschklinik vor und fällt aus allen Wolken als Mark plötzlich mit ihr Schluss macht. Lena ist immer für ihre beste Freundin Nikita da, obwohl sie mit Kindern so gar nichts anfangen kann. Dauerhafter Lärmpegel, entzündete Brustwarzen und Windeln wechseln bis zur Selbstaufgabe sollen besser sein als Ausschlafen, Partyexzesse und Karriereplanung? Als überraschend ihr Schwangerschaftstest positiv ist, gibt es für sie deswegen nur eine Lösung: Abtreibung. Und zum ersten Mal weiß sie nicht, wie sie Nikita die Wahrheit sagen soll. Kriegen die BFFs das Kind geschaukelt?