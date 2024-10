Nachdem sich ein Co-Parenting-Vertrag zwischen Flo, Raúl und Juli schlussendlich doch als kluge Idee herausgestellt hat, setzt Lena auch einen für sich und Nikita auf. Nikita fühlt sich nicht wohl dabei. Brauchen sie denn sowas? Lena findet schon. Schließlich beschäftigt sie sich aktuell sehr mit Milan und Nikita sehr mit Amelie. Fast wirkt es so, als würde die ganze Schwangerschaft in den Hintergrund rücken und die beiden Freundinnen sich voneinander entfernen.



Aber nur bis zu Lenas nächstem Termin bei Frauenärztin Dr. Sharma: Obwohl Lena schon in der 41. Woche ist, tut sich da unten noch gar nichts. Dr. Sharma ermuntert die ungeduldige Lena, (noch) mehr Sex zu haben. Das fördert die Wehen. Ungünstig, dass an Milans und Lenas Beziehungshimmel dunkle Wolken aufziehen und dort Sexflaute herrscht. Zum Glück gibt es so einige wehen-fördernde Maßnahmen, die Lena und Nikita jetzt zu zweit angehen können. Oder eben doch Sex, dann halt ohne Milan und dafür mit Sprechstundenhilfe Ben, der seine besonderen Dienste nun schwangeren Frauen anbietet. Egal wie: Das Baby muss raus!