Lena und Nikita treten Flo und Raúls Co-Parenting-Gruppe bei. Als Freundinnen Eltern zu werden, will schließlich gelernt sein. Bei ihrer ersten Sitzung freut sich Lena über den hotten Milan in der Runde, der als Single auf der Suche nach einer Co-Mutter ist und ärgert sich über Raúl und Flo, die mit Co-Mutter Juli erstmal direkt den Finger in die Wunde legen: Wer ist eigentlich der Vater des Babys und hat er nicht ein Recht darauf, von seinem Kind zu erfahren? Nikita, die ihren Vater selbst nie kennengelernt hat, fühlt sich getriggert. Mithilfe von Lenas penibel geführtem Sexkalender will sie unbedingt den Erzeuger finden und lädt die möglichen Kandidaten zu einem Gespräch in die WG ein: Mit dabei auch Ben, Sprechstundenhilfe von Frauenärztin Dr. Sharma. Lena ist die Situation mehr als unangenehm. Sie lässt Nikita nur frei agieren, weil die bei der Berechnung der Schwangerschaftswochen einen Fehler gemacht hat und ihre Vatersuche daher ins Leere läuft. Lena weiß nämlich ganz genau, wer der Vater ist: Tamer!

Amelie Strassmann, Hassfigur der beiden Mädels aus Jugendtagen und mittlerweile Hebamme, macht Nikita auf den Berechnungsfehler aufmerksam. Nikita ist Amelie so dankbar für diesen Tipp, dass sie sie überschwänglich umarmt. Und Moment mal, geht da noch mehr zwischen ihr und Amelie?