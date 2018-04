Hardys Pizzeria wird über Nacht zur neuen Perle der Hipster-Szene. Verantwortlich dafür ist Sören, ein Junge aus Lisas Vergangenheit, der nun ihr Leben auf den Kopf stellt. Sören vermutet Jeremys Vater zu sein und will Lisa heiraten. Während Hardy schnell genug von den nervigen Hipstern hat, ändert Sol schlagartig seine Meinung als er erfährt, dass Sören Rapper Gorilla kennt. Roland überweist währenddessen alle Ersparnisse an einen dubiosen Verwandten aus Nigeria, um an eine Erbschaft zu kommen.