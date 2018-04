Madita nimmt spontan an einer Castingshow teil. Sol ist geschockt. Doch als er erfährt, dass in der Jury ausgerechnet Rapper Gorilla sitzt, sieht er den Tag seiner Rache gekommen. Er fasst einen perfiden Plan: Sol will an der Seite seiner Mutter auftreten und klarstellen, dass sein Song geklaut wurde. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass in Madita ungeahnte Talente schlummern. In der Zwischenzeit wird Lisa eine Hochbegabung attestiert, was Roland veranlasst, aus seiner Tochter eine Schachweltmeisterin zu machen.