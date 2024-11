Eine junge Frau wird tot an einem Strand in Nordirland aufgefunden. Detective Chief Inspector Philip Boyd (Eoin Macken) vom Police Service of Northern Ireland nimmt die Ermittlungen auf. Da sich die Tat im Grenzland ereignet hat, stößt jedoch schon bald Detective Inspector Aoife Regan (Amy De Bhrún) von der irischen Garda hinzu.



Obwohl es sich bei der Toten um die irische Staatsbürgerin Sinead Connelly (Sorcha Fahy) handelt, bestehen die Verantwortlichen in Belfast und Dublin darauf, dass gemeinsame Ermittlungen stattfinden sollen. Man möchte dadurch die Botschaft senden, dass auch in Post-Brexit-Zeiten eine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Der empathische, eher zurückhaltende Boyd und die schroffe, impulsive Regan könnten allerdings unterschiedlicher kaum sein – es kommt immer wieder zu Konflikten. Nicht zuletzt, weil hier ein gläubiger Protestant auf eine bekennende Atheistin trifft. Doch die beiden müssen sich zusammenraufen und sich auf die Ermittlungen konzentrieren.



Es stellt sich heraus, dass Sinead vor ihrer Ermordung mit anderen jungen Frauen ein kleines Landhaus gemietet hatte. Von dort aus gingen sie in die Stadt, um einen Junggesellinnenabschied zu feiern. Doch diese Partynacht hat Sinead nicht überlebt. Boyd und Regan finden heraus, dass es in Sineads Ehe mit ihrem Mann Sean (Jack Hickey) offenbar nicht so glücklich zuging, wie es zunächst den Anschein hatte. Könnte er etwas mit ihrem Tod zu tun haben?



Sineads Freundinnen rücken nur langsam mit der Wahrheit heraus, und auch der Vermieter des Landhauses, Joe Dooley (Charlie Maher), verstrickt sich bei den Befragungen in Widersprüche. Und dann ist da auch noch der Taxifahrer Paddy Doyle (Shane Lynch), der die Clique nach der Feier zurück zum Landhaus gefahren hatte und alles andere als harmlos wirkt.