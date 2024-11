Conor Byrne (Peter Claffey) ist ein lokaler Star im irischen Nationalsport Hurling. Doch am Morgen nach einem erfolgreichen Spiel wird er erschlagen in einem Umkleideraum aufgefunden. Da der Sportler zwar für ein irisches Team aktiv war, aber aus Nordirland stammte, wird auch dieser Fall wieder zur gemeinsamen Angelegenheit für Detective Chief Inspector Philip Boyd (Eoin Macken) vom Police Service of Northern Ireland und seiner Kollegin Detective Inspector Aoife Regan (Amy De Bhrún) von der Garda.



Die Ermittler werden stutzig, als sie eine hohe Geldsumme im Auto des Opfers entdecken. Hurling ist angeblich ein reiner Amateursport, und Conor hatte nur auf Mindestlohnbasis in einem Hotel gearbeitet. Es stellt sich zudem heraus, dass der Sportler eine Freundin hatte: Kelly (Alix Bailey) ist Mutter eines kleinen Kindes und hat Geldsorgen.



Außerdem zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras, dass sich Conor am Tag der Tat mit seinem Hurling-Mannschaftskameraden Finn (Eoghain Francis Kiernan) heftig gestritten hatte. Finn behauptet jedoch, dass es dabei nur um sportliche Dinge gegangen sei. Er bleibt dennoch der Hauptverdächtige, und Spuren in der Nähe des Tatorts erhärten diesen Eindruck. Wenig später tritt allerdings der Videojournalist Liam (Domhnall Herdman) mit wichtigen neuen Informationen an die Polizei heran.



Zusätzlich zu den aktuellen Ermittlungen muss sich Boyd einem Trauma aus seiner Kindheit stellen – unter Regans tatkräftiger Mithilfe. Doch auch sie hat mit den Schatten ihrer Vergangenheit zu kämpfen.