Kurz nachdem der Stadtrat das Projekt beschlossen hatte, wurde Theis tot aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Der Umweltorganisation KlarKyst war das Projekt ein Dorn im Auge.



Dann machen Dan und Flemming eine weitere brisante Entdeckung: Wie es scheint, ist Helsingørs Bürgermeister Lars Buck in den Fall verwickelt. Er hatte offensichtlich Bestechungsgelder angenommen, um das Projekt zu greenlighten.



Privat muss Dan der Realität ins Auge sehen, dass Marianne und Flemming jetzt ein Paar sind. Doch da ist ja auch noch die attraktive Küstenwächterin Josefine, die zunehmend Interesse an Dan zu haben scheint. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, gibt es schon wieder etwas, das sein Freund und Kollege Flemming ihm verschweigt: Er und Marianne haben beschlossen, zusammenzuziehen – in das Haus, in dem Dan und Marianne lange Zeit so glücklich zusammengelebt haben. Tatsächlich fällt Dans Reaktion diesmal nicht so besonnen aus. Doch was bedeutet das für ihre weitere Zusammenarbeit?