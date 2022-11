Evelyn hat Achim die Organisation der Modetage überlassen und erlebt in Rom eine böse Überraschung. Verärgert wendet sie sich in ihrer Not an Carina de Angeli, die mit Martin in Rom lebt. Als sie ins Hotel zurückkehrt, hat Achim die Probleme auf seine Art gelöst - auf nicht ganz legale Weise. Die Modenschau kann stattfinden. Jan, der sich noch immer versteckt hält, nimmt Kontakt zu Mattuschek auf. Er will, dass der Kooperationsvertrag mit den Guldenburgs in jedem Fall zustande kommt.