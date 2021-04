Kommissarin Maike Riem und ihr Team, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth, ermitteln fieberhaft in alle Richtungen, doch viele Spuren münden in eine Sackgasse. Einzig der Hinweis auf Kiew führt "das Quartett" zu einer heißen Fährte.



Maike und Christoph stoßen dort auf ein Forschungslabor, in dem das Opfer Katharina im Rahmen ihrer Doktorarbeit bei Prof. Bredow an der Entwicklung eines neuartigen, "intelligenten" Insulins geforscht hat. In der Ukraine sollte das neue Diabetes-Mittel an erkrankten Probanden getestet werden. Finanziert von einem jungen Leipziger Pharmaunternehmen.



Es geht um sehr viel Geld, eine Firmenfusion – und offenbar darum, unpopuläre Forschungsergebnisse unter den Teppich zu kehren. Maike und ihr Team kommen einem mächtigen Komplott auf die Spur.