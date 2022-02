Leipzig steckt mitten im Wahlkampf um den zukünftigen Oberbürgermeister, als das Quartett vom K14 zu einem neuen Tatort gerufen wird. Die Hartz-IV-Empfängerin Manuela Weidner wurde erschlagen. Was Maike Riem, Pia Walther, Christoph Hofherr und Linus Roth am meisten verblüfft: Manuelas letztes Telefonat galt Jan Temper.



Als dann ein aktuelles Video im Netz auftaucht, in dem Manuela Weidner bei einer öffentlichen Lesung von Jan Tempers neuem Buch behauptet, das dunkle Geheimnis seiner Familie zu kennen, stehen die profilierten Tempers plötzlich im Zentrum der Ermittlungen. Maike kann nicht glauben, dass der Held von damals in einen Skandal verwickelt sein soll. Die Medien und politische Gegner stürzen sich auf das gefundene Fressen.



Doch eine weitere Spur führt zu Manuelas vorbestraftem Sohn Georg – seine Fingerabdrücke wurden an der Leiche seiner Mutter gefunden, und Georg ist spurlos verschwunden.