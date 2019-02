Nach ihrer Ausbildung an der Polizeischule in Berlin ist Betti in die Provinz zurückgekehrt, um in der Nähe ihrer pflegebedürftigen Mutter zu sein. Im Dorf halten sich die polizeilichen Herausforderungen stark in Grenzen. Umso erfreuter ist Betti, als mit Emma plötzlich ein anderer Wind weht. Nicht nur von Emmas Fachkenntnissen, auch von ihrer Unnachgiebigkeit ist sie schwer beeindruckt - und zeigt das auch.