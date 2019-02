Ich war's nicht (6/6)

In der Pension Adlernest zeigt sich ein grausiger Anblick: Die Tote Beate Meiss wurde offensichtlich in dem Zimmer erschlagen, Blutspritzer überall.



Kneipenbesitzerin Nina weiß, wer Beate Meiss auf ihr Zimmer begleitet hat - Herbst. Emma horcht auf. In der Pathologie entdeckt Peter einen auffälligen Ausschlag am Arm der Toten, bis zur Ellenbeuge.