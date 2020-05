Georg Dengler (gespielt von Ronald Zehrfeld) ist Privatermittler mit einem angeborenen Misstrauen gegenüber jeglicher Staatsmacht und großen Konzernen. Ausgestattet mit starken Nerven, körperlicher Durchsetzungskraft und einer Vorliebe für Blues und Grauburgunder nimmt es der ehemalige BKA-Zielfahnder unerbittlich mit den Großen auf.



Sein Ziel: Existentielle Gerechtigkeit und das Zerschlagen von kriminellen Machenschaften. Ob Pharmariesen, Fleischproduzenten, die rechte Szene, Verfassungsschutz, Wasser- oder Waffenkonzerne – Dengler schreckt vor nichts zurück. Dabei helfen ihm nicht nur sein sezierendes Einfühlungsvermögen in die Gedanken von Kriminellen und Opfern, sondern auch seine ungestüme Wissbegier. Kein Wunder, dass ihn diese Jagd manchmal körperlich und psychisch in Gewissenskonflikte und Extreme treibt. Unterstützung findet er bei der cleveren Hackerin Olga, die ihm im Kampf um Gerechtigkeit so manche Türen öffnet.