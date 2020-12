Martin Gruber ist nach einem Streit mit Lukas in den Bergen schwer gestürzt. Der Jugendliche hat ihn liegen lassen und taucht erst am nächsten Tag zu Hause auf. Auf dem Gruberhof sind inzwischen alle in größter Sorge um Martin. Anne macht sich auf den Weg zu Rike Jäger und trifft dort auf Lukas, der behauptet, Martin am Vortag nicht gesehen zu haben. Anne aber spürt, dass der Junge lügt, und macht ihm das mit größter Vehemenz klar. Schließlich rückt er mit der Wahrheit raus. In letzter Minute findet Hans Gruber mit den Kollegen von der Bergrettung seinen verletzten Bruder. In der Klinik fühlt sich Martin schon schnell wieder so gut, dass er sich entgegen Kahnweilers Rat von seiner Sprechstundenhilfe Frau Bornholm abholen lässt.



Kaum in der Praxis angekommen, wird Martin auch schon zu einem Notfall gerufen. Die 16-jährige Alina wurde von ihrem Vater bewusstlos aufgefunden. Das Mädchen lebt erst kurze Zeit, seit dem Tod ihrer Mutter, bei ihrem Vater Daniel Förster, dessen Frau Petra und deren gemeinsamen Sohn Finn. Psychologen hatten den Vater auf eine Selbstmordgefährdung der Tochter hingewiesen, und tatsächlich findet Martin eine leere Tablettenschachtel. In der Klinik kann Alina schnell stabilisiert werden, doch plötzlich gibt es einen neuen Patienten: ihren kleinen Halbbruder Finn. Der Junge hat aus dem Glas getrunken, in dem Alina Medikamente aufgelöst hatte.