Tine Bühler hatte eigentlich eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Leben nach dem Auszug ihrer Tochter aussehen sollte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas wollte sie sich auf einen ruhigen Hof zurückziehen und den stressigen Gastronomie-Alltag hinter sich lassen. Nach dem ersten Schock über Thomas' Parkinson-Diagnose sieht sie diese als Chance, endlich etwas kürzerzutreten und den lange gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Dass ihr Mann sich jedoch vehement stur stellt und von alldem nichts wissen will, lässt Tine mehr und mehr an der Zukunft ihrer Beziehung zweifeln.



Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als neben seinen typischen Symptomen Thomas' außergewöhnliche Blutwerte für Kopfzerbrechen bei Martin Gruber und Alexander Kahnweiler sorgen und die Medikamente nicht wie erwartet anschlagen. Thomas einzige Chance scheint eine Operation am offenen Gehirn zu sein, die zwar erfolgversprechend, aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist – seiner Meinung nach einem zu hohen. Dankbar darüber, dass seine Tochter Kara ihre Zukunftspläne vorerst auf Eis legen will, um für ihn und die Wirtschaft da zu sein, lehnt er die Operation ab. Als Tine davon erfährt, ist sie außer sich. Ihr ganzes Leben hat sie sich nach Thomas und seinen Wünschen gerichtet und dafür ihre Träume aufgegeben, dass es Kara nun genauso ergehen soll, kann sie nicht fassen.



Nach gründlicher Überlegung beschließt Anne Gregors Angebot, in die Gruber-Milch einzusteigen, nicht anzunehmen. Doch Martins anfängliche Erleichterung darüber wird schnell getrübt, als Gregor Konsequenzen aus dem geplatzten Geschäft zieht, die die Existenz des Hofes gefährden. In einer Krisensitzung beraten die Grubers, wie sie ihn noch stoppen können - doch vor allem Anne ist von Martins Vorschlag alles andere als begeistert.