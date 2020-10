Dr. Gruber und Dr. Kahnweiler proben an einem Dummy, eine künstliche Knochenprothese oberhalb des linken Kniegelenks einzusetzen. Das Implantat könnte dem wieder an Krebs erkrankten David nach der nötigen Operation das Leben erleichtern. Doch David wehrt sich nach wie vor vehement. Er will lieber sterben, als noch mehr zu leiden. Martin und Alexander sind ob seiner Sturheit völlig verzweifelt.



Als David auf Lisas Alm einzieht, freunden sich die beiden an. Er hilft ihr, so gut er kann bei der Arbeit, und Lisa schafft es sogar, ihn zum Lachen zu bringen. Als sie sich nach einer Kissenschlacht in der Dusche treffen, ist die Luft plötzlich elektrisch geladen. Bahnt sich da etwas an?



Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Lisa bekommt plötzlich hohes Fieber und wird von Dr. Gruber sofort ins Krankenhaus eingeliefert. David ist schockiert. Was ist mit Lisa?



Anne erzählt Lilli begeistert von ihrem Agrarwirtschaftsstudium und davon, wie toll es wird, wenn Lisbeth, Hans und sie den Gruberhof gemeinsam betreiben. Lilli hört ihr nachdenklich-interessiert zu. Will Anne sie dazu überreden, wieder auf dem Gruberhof mitzuarbeiten, um ihn später zu übernehmen? Und wenn ja, was würde Martin dazu sagen?