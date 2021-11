Nach über 30 Jahren haben Arno Moosbach und seine Jugendliebe Katrin Dremmler endlich zueinander gefunden. Endlich können sie all das nachholen, wofür sie früher zu egoistisch waren - Katrin hat beschlossen, endlich ihre Firma zu verkaufen und Arno nach Madagaskar zu begleiten. Martin Gruber muss die Pläne der beiden jedoch bremsen, denn in der Klinik wird diagnostiziert, dass Arno unter einer beginnenden Demenz leidet. Stutzig macht Martin allerdings, dass sein Patient ganz überdurchschnittlich gut auf das Medikament Lorazepam reagiert. Hat er vielleicht etwas übersehen? Er bittet Linn Kemper sämtliche Studien zu diesem Präparat zu besorgen und legt eine Nachtschicht ein. Dabei bemerkt er nicht, dass Arno in seiner tiefen Verzweiflung über die erneute Lebensenttäuschung einen Entschluss fasst.



Dicke Luft herrscht zudem auf dem Gruberhof. Hans hat beschlossen, endlich ein neues Leben anzufangen. Er möchte es mit Susanne und der kleinen Sophia noch mal versuchen, ohne die immer neuen wirtschaftlichen Probleme. Er möchte den Hof verkaufen. Während Lilli und Martin versuchen, ihn davon abzubringen, hält sich Lisbeth erstaunlich bedeckt. Hat ihre Zurückhaltung etwas mit Ludwig zu tun?