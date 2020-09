Doch Martin hat keine Zeit, sich seinen privaten Problemen zu widmen. Dr. Vera Fendrich teilt ihm mit, dass das Krankenhaus in Hall den Zuschlag für eine Medikamentenstudie zur Behandlung der Beckhoffschen Enzephalitits unter ihrer Leitung bekommen hat. Martin ist hocherfreut. Zwei seiner Patientinnen, Kara Lambert und Marie Dorfner, haben diese seltene, oft tödlich verlaufende Erbkrankheit. Das Problem: Die beiden Frauen sind Schwestern und sprechen nicht mehr miteinander, seit Marie ein Verhältnis mit Karas Mann hatte.



Dr. Gruber bestellt beide Frauen getrennt voneinander in seine Praxis. Doch noch vor den Terminen wird er zu Marie nach Hause gerufen. Es geht ihr sichtlich schlecht. Das Ergebnis der Blutabnahme ist verheerend: Vieles deutet darauf hin, dass die Krankheit ausgebrochen ist und dass Marie damit nicht mehr an der Studie teilnehmen kann. Für sie bricht eine Welt zusammen.