Lilli und Ludwig hatten Glück im Unglück. Während Ludwig den schweren Autounfall mit leichten Blessuren überstanden hat, liegt Lilli mit einer schweren Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Lisbeth, Hans und Martin sind jedoch heilfroh, dass sie es überhaupt überlebt hat. Martin beschäftigt sehr, warum Ludwig in Lillis Auto am Steuer saß und ob er nüchtern war. So richtig glauben mag er seinem Onkel nicht und fragt darum bei Susanne im Gasthof nach.



Martins Patientin Erianna Kolas geht es zunehmend besser, seit sie aufgehört hat, sich mit Medikamenten selbst krank zu machen, aber ihre Probleme werden damit nicht kleiner. In zwei Wochen sollen sie und ihre Tochter Mara abgeschoben werden. Erianna hat einen Plan, wie zumindest Mara in Österreich bleiben könnte. Die Eltern ihrer besten Freundin würden sie adoptieren, aber das Verfahren dauert.



Martin Gruber kann Erianna nicht grundlos weiterhin krankschreiben, aber er verspricht, ihr zu helfen. So sucht er nochmals Herrn Häberle von der Ausländerbehörde auf und bittet ihn, das Verfahren einzubremsen. Leider erfolglos. Ohnehin ist dieses Gespräch überflüssig geworden, da Mara von den Adoptionsplänen nichts hält. Gern würde sie in Österreich bleiben, auch wegen ihres Freundes, aber nicht ohne ihre Mutter. Erianna beschließt, Fakten zu schaffen.