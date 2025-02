Als sie die beiden endlich finden, ist Lisa in einem kritischen Zustand. In einer Not-OP kann zwar ihr Leben gerettet werden, doch ist die junge Frau von nun an auf einen Rollstuhl angewiesen, ohne eine Gewissheit auf Besserung. Sie stürzt in ein tiefes Loch und stößt jeden von sich weg, nur Martin scheint noch an sie heranzukommen – und das näher als er sollte. Traumatisiert von den Erlebnissen der letzten Tage trennt Lisa sich von Christian und sieht keinen Grund mehr, weiterzuleben.



Die enge Verbindung zwischen Martin und ihr ist nicht nur Hans ein Dorn im Auge und führt wiederholt zu Spannungen zwischen den Brüdern. Als auch Christian von dem Verhältnis der beiden erfährt, ist er außer sich. Er setzt alles daran, Lisa zurückzuerobern und gerät dabei mit seiner berechnenden und unterkühlten Mutter aneinander. Denn diese ist insgeheim froh, Lisa endlich los zu sein und ihren Sohn somit wieder für sich zu haben.