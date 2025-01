Der Fall erwischt Martin in einer ohnehin emotional herausfordernden Zeit: Josie, die Tochter seiner Lebensgefährtin Karin Bachmeier, geht es gesundheitlich sehr schlecht. Ihre Entzündungswerte sind wieder drastisch gestiegen und die Ärzte haben dafür nicht den geringsten Erklärungsansatz. Karins Bedenken gegen die Medikamenten-Studie, in der ihre Tochter aufgenommen wurde, scheinen sich zu bewahrheiten.



Auch für Tamara scheint es noch wenig Hoffnung zu geben. Bei ihr wurde Knochenkrebs diagnostiziert. Martin gerät zunehmend in einen Konflikt mit Hanni, denn Tamara weiß von ihrer Krankheit und Hanni macht Martin dafür verantwortlich. Zugleich fällt es dem engagierten Mediziner schwer, sich mit der vermeintlichen Aussichtslosigkeit abzufinden. Als Hanni ihm von Tamaras ersten Krankheitssymptomen erzählt, beginnt er, die Krebsdiagnose infrage zu stellen. Aber sollte er überhaupt bei Hanni eine möglicherweise falsche Hoffnung wecken?



Auch Lilli Gruber befindet sich in einem Dilemma: Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, dass Rolf ihr den Landhandel anvertrauen will und seine Tochter Caro Pflüger davon nichts weiß.