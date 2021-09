Der stadtbekannte Hypochonder Michael Rösler erleidet aus unerklärlichen Gründen Herzinfarkte. Martin Gruber setzt alles daran, die Ursache dafür zu ergründen. Er kommt einer Streptokokken-Infektion auf die Spur, doch der Herd allen Übels ist unauffindbar. Vielleicht liegt die Ursache in einer früheren Erkrankung? Mithilfe von Lilli und Frau Bornholm durchsucht Martin sämtliche existenten Krankenakten von Michael in den Praxen der Umgebung, und dabei läuft ihm die Zeit davon.



Auch privat geht es turbulent zu. Nach einem heftigen Streit zwischen Lisbeth und Lilli versuchen Hans und Martin, etwas Frieden in die Familie zurückzubringen. Doch dann kommt eine Wahrheit ans Licht, die schon alle geahnt hatten. Umso besser, dass Ludwig nun endlich verschwindet. Martin hat einen guten Plan, das zu beschleunigen: Er bringt seinen schwer kranken Onkel in einer medizinischen Studie unter, die sein Leben retten könnte, ihn aber auch zwingt, umgehend nach Wien zu reisen.