Dr. Martin Gruber, der den scheinbar nur leicht verletzten Bruno versorgt, bemerkt, dass mit der jungen Frau etwas nicht stimmt. Ihre zittrigen Hände bereiten ihm ebenso Sorgen wie Brunos Rückenverletzung. Lydia, die sich eigentlich gar nicht helfen lassen will, stimmt einer Blutuntersuchung zu. Als Martin Gruber erschreckend hohe Calciumwerte feststellt, hat er eine schlimme Vermutung.



Um Klarheit zu bekommen, muss Lydia allerdings in die Klinik, und dagegen wehrt sie sich nach Kräften. Auch Bruno, der eine Rückenprellung erlitten hat, ist wenig einsichtig, was die therapeutischen Maßnahmen angeht. Er hat keine Zeit, sich zu schonen. Die Vorbereitungen für ein Fest seiner Firma laufen auf Hochtouren, und außerdem hat er das dringende Bedürfnis, bei Lydia Wiedergutmachung zu leisten.



Auf dem Gruberhof könnte Hans eigentlich dankbar für Annes Unterstützung sein, doch als sie erst einen neuen Hangmäher organisiert und sich dann auch noch mit klugen Ratschlägen zur Fütterung der Kühe einbringt, platzt ihm fast der Kragen. Auch Lisbeths Geduld wird auf eine Probe gestellt, denn Anne genießt die uneingeschränkte Aufmerksamkeit von Martin und Lilli.



Nicht einfach ist auch das frische Verhältnis von Kahnweiler und seiner Dr. Vera Fendrich. Sie versucht, sein Leben umzukrempeln, und das ist ihm alles eine Spur zu überhastet.