Die 16-jährige Paula ist auf dem besten Weg, Profifußballerin zu werden. Als sie beim Training zusammenbricht, muss Martin jedoch eine Herzerkrankung feststellen. Nicht Paulas einziges Problem.



Jannek und Katrin Gaubinger sind stolz auf ihre Tochter und unterstützen sie in ihrem sportlichen Vorhaben. Sie bemerken aber auch, dass sich Paula verändert. Das Mädchen vertraut sich Martin Gruber an, und so findet er heraus, dass sie unterbewusst schon seit einiger Zeit einen schweren Kampf austrägt, der ihre Herzprobleme nun massiv verstärkt.



Auf dem Gruberhof ist die Stimmung indes ausgelassen. Erfolgreiche Verhandlungen mit regionalen Abnehmern der Milch des Hofes lassen auf eine Zukunft hoffen. Doch der Friede währt nicht lange, sorgt Ludwig doch schon wieder für Unruhe.