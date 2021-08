Martins Einsatz zieht allerdings den Unmut ihrer Eltern Jannek und Katrin Gaubinger nach sich, die ihm unterstellen, Paula einzureden, ein Junge werden zu wollen.



Alexander Kahnweiler kämpft indes noch immer damit, seiner Vera zu beichten, dass er Jens-Torbens leiblicher Vater sein könnte. Der Zufall nimmt ihm das ab, und Veras Reaktion ist exakt so, wie er es befürchtet hatte.



Auf dem Hof rollt der nächste von Ludwig verursachte Ärger an - in Form eines alten, klapprigen, aber durchaus charmanten Autos für Lilli. Obwohl Martin und Hans sich einig waren, dass Lilli sich das Geld für das erste eigene Auto selbst zusammensparen solle, hat Ludwig das Heft in die Hand genommen, und nun steht die Familie vor vollendeten Tatsachen. Für Martin ist klar: Es ist an der Zeit, dass Ludwig verschwindet. Er drängt Lisbeth zu einem klärenden Gespräch, welches jedoch eine ganz neue Wahrheit der Familiengeschichte zutage bringt.