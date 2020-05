Der Kommissar und das Meer

Die Liebe zu Emma ließ Kommissar Anders (gespielt von Walter Sittler) keine Wahl, er musste seinen Lebensmittelpunkt nach Schweden verlegen. So ermittelt er auf Gotland, konfrontiert seine Verdächtigen mit ihrer Achillesferse, beobachtet, zieht scharfsinnige Schlüsse – und begibt sich aufgrund seiner Neugier auch gerne mal in Gefahr. In seiner Familie, zu der noch Emmas Sohn Kasper und die gemeinsame Tochter Enya zählen, findet Robert einen gesunden Gegenpol zu seinem manchmal gnadenlosen Job.