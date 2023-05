Zu allem Überfluss stellt sich auch im Büro keine Entlastung für Norah ein.

Denn der so unverbindlich gestartete Büroflirt mit Emil scheint diesem zu wenig zu sein. Als Norah ihn in seine Schranken weist, holt er zum Gegenschlag aus.

Ungeahnte Hilfe erhält Norah von Wolfgang Balder, der sich verständnisvoll zeigt und Norah ein unmoralisches Angebot macht.

Auch die Nachrichten der unbekannten Nummer verunsichern Norah: Hat Arthur Grimm ihre Jugendfreundin Valerie gekannt? Sie muss herausfinden, wer ihr diese Nachrichten schreibt. Norah setzt Werner darauf an, die Identität des Absenders herauszufinden. Alle Spuren führen zurück in ihre Vergangenheit und zu ihrer Jugendfreundin Valerie. Und offensichtlich ist Norah nicht die einzige, die in ihrer Vergangenheit wühlt.