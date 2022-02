Verena Wiegand führt eine offene Beziehung mit ihrem Ehemann Benno Wiegand, der ihr größtmögliche Freiheiten in ihrem Liebesleben zugesteht. Ist er nun womöglich in einem Anfall von Eifersucht auf den Konkurrenten Ralf Sternberg losgegangen? Leon, der 17-jährige Sohn der Wiegands, ist ein musikalisches Ausnahmetalent. Daher ist den Eltern sehr daran gelegen, den sensiblen Teenager in einem harmonischen und intakten Umfeld aufwachsen zu lassen. Doch die aktuelle Situation seiner Eltern scheint auch Leon nicht verborgen zu bleiben, was neben Bernd Reuther auch Leons Freundin Mia zu spüren bekommt.



Die weiteren Ermittlungen von Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer ergeben, dass das Opfer als Gutachter in einem Fall von Abrechnungsbetrug vor Gericht gegen Dr. Günther Mehring ausgesagt hatte. Hat Mehring sich nun etwa für seine zerstörte Karriere an Ralf Sternberg gerächt? Auch die Agentur, die Sternberg als Gutachter ans Gericht vermittelt hat, gibt Rätsel auf. Warum hat Agentur-Chef Stefan Lorentz seinen geliebten Oldtimer für die Hälfte des Marktwertes an Verena Wiegand verkauft? Und worüber hat Lorentz kürzlich lautstark mit dem Opfer auf einem Benefizball gestritten? Der Fall wirft viele Fragen auf, bis Rechtsmedizinerin Dr. Sahra Darbandi eine entscheidende Entdeckung macht.