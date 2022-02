Und als wäre dieser Wettlauf gegen die Zeit im Kampf um Gerechtigkeit nicht schon genug, sieht Reuther sich auch noch mit seinem anstehenden Dienstjubiläum konfrontiert. Man will ihn gebührend feiern, was Reuther allerdings gar nicht behagt. Selbst Imbissbetreiber Schiller gelingt es nicht, Reuther diesbezüglich umzustimmen.



Die Ermittlungen in dem komplexen Mordfall führen Reuther zu dem ambitionierten Forscher-Ehepaar Edith und Thilo Foster. Warum tauchte deren Nummer in letzter Zeit öfter auf der Telefonliste des Opfers auf? Auch Autoverkäufer Kevin Küster, der in der Mordnacht auf der Party war, rückt ins Visier der Ermittler. Hat er womöglich ein Mordmotiv, weil er sich durch Becky Gartners Ablehnung seiner Avancen gekränkt fühlte? Und warum legt ausgerechnet Louis Engelhardts unerfahrene Pflichtverteidigerin Leah Gallert Reuther bei seinem Streben nach der Wahrheit Steine in den Weg? Die Aufklärung dieses besonderen Falls erfordert Reuthers ganzes berufliches Können.