Zum Beispiel Dittmanns Ex-Freundin Saskia Loos, die das Opfer offenbar um ihren Familienbesitz gebracht hat. Auch Thomas Dittmanns alte Freunde, Jens Ruff und Rudi Manske, erscheinen verdächtig. Sie sind ausgerechnet jetzt in ihre alte Heimat zurückgekehrt und sollen am Tatabend mit dem Mordopfer gestritten haben. Reuther erkennt: Der Grund für den Streit der Freunde scheint in der Vergangenheit zu liegen. Haben Ruff und Manske ihren Freund aus Kindheitstagen etwa aus Rache ermordet?



Die Tatwaffe führt Reuther schließlich zu einem weiteren wichtigen Mosaiksteinchen in diesem verzwickten Fall: Unbekannte hatten vor Jahren auf Klaus Brandes, den Gastwirt des Ortes, geschossen und ihn dabei schwer verletzt. War Thomas Dittmann damals in diesen Vorfall involviert und musste deshalb nun mit seinem Leben bezahlen?



Carmen Brandes, die mit ihrem Mann Klaus und Sohn Gerold den Gasthof betreibt, ist schockiert. Reuther ist sich sicher, dass er mit dem Motiv Rache in diesem Fall irgendwie richtig liegt. Doch wie passt eigentlich Ilse Dittmann, die Mutter des Opfers, ins Bild? Warum verhält sie sich seit dem Tod ihres Sohnes so merkwürdig und versucht sogar, Beweise zu vernichten?