Während die Kommissare sich bei Raoul Bender, dem Inhaber der Autowerkstatt, umhören, sucht Bernd Reuther das Gespräch mit dem Kfz-Sachverständigen Lorenz Will, der nach Sofia Nikovas Unfallschäden jeweils die Gutachten erstellt hat. Will gibt sich auffällig wortkarg gegenüber Reuther. Auch Lorenz Wills Ehefrau Johanna bekommt dessen gedrückte Stimmung immer öfter zu spüren. Stellt sich die Frage, ob Lorenz Will womöglich mehr über den Tod von Sofia Nikova weiß, als er zugeben will.



Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass bei einem von Frau Nikovas Autounfällen ein kleines Mädchen ums Leben kam. Bernd Reuther hakt nach und erfährt von den merkwürdigen Umständen der tödlichen Kollision. Sein Misstrauen ist geweckt. Liegt in dem verhängnisvollen Verkehrsunfall der Schlüssel zur Aufklärung des Mordes an Sofia Nikova?