Ein zweites Leben

Bei der Suche werden die Kommissare durch den Spezialisten Nikos Weber unterstützt. Wird es mit seiner Hilfe gelingen, die Entführung von Maria Weissenberg und den Mord an Elli Kauber aufzuklären? Die Hinterbliebenen der Opfer, Christof Kauber sowie Wiebke und Marius Weissenberg, drohen an der Last des Falls zu zerbrechen.