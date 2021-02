Doch der Zeitpunkt des Notstromtests war in der Firma kein Geheimnis, und bald erfahren Reuther, Hauptkommissarin Kerstin Klar und Oberkommissar Max Fischer, dass der mittlerweile ermordete Firmenchef seine Mitarbeiter offenbar schlecht behandelt hat. Die junge Mitarbeiterin Jenny Messner wurde in der Nacht vor der Tat besonders wüst beschimpft. Hat sie sich dafür an ihrem Chef gerächt? Oder arbeitet Jenny Messner womöglich mit dem Internetaktivisten Rolf Brackner zusammen, der den Chef der IT-Firma schon lange ins Visier genommen hat? Und wie steht es um Eva und Martin Lesch, deren Sohn bis zu seinem tragischen Tod in Perschas Firma gearbeitet hat? Reuther muss weit hinter die Fassade der Firma vordringen, um das Rätsel um Tom Perschas gewaltsamen Tod zu lösen.