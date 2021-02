Vor allem Hauptkommissarin Kerstin Klar, die das Opfer kannte, geht der Fall nahe. Doch auch sie muss erkennen, dass sich Frank Droste offenbar Feinde gemacht hat.



Sind Ungereimtheiten in den Finanzen des Vereins die Ursache für den brutalen Mord? Gibt es eine Verbindung zum Wassersport-Geschäft von Dirk Eisfeld, dem besten Freund von Frank Droste? Das Opfer hatte die Buchhaltungsfehler auf seinen Vorgänger Micha Haustedt geschoben.



Die Ermittler erkennen, dass das Opfer unter erheblichem finanziellem Druck stand. Denn Droste hatte neben seiner Ehefrau Hanna mit Isabell Schuster auch noch eine heimliche Geliebte. Könnten die Damen gegenseitig voneinander erfahren und den Betrüger aus dem Weg geräumt haben? Und in welchem Verhältnis stand das Opfer zu Vanja Resch, der Lebenspartnerin von Micha Haustedt, die seit einem tragischen Tauchunfall im Rollstuhl sitzt?



Reuther wird klar, dass sich Frank Droste in ein mörderisches Netz aus Lügen verstrickt hat, dem er schließlich selbst zum Opfer fiel.