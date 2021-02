In zweiter Generation hatte Lars mit seinem Bruder Tobias die Bäckerei Wagner betrieben, doch ein düsteres Geheimnis scheint sie zu verbinden. Vor ihren Augen wurde ihre Mutter totgeprügelt. Hat der aktuelle Mordfall etwas damit zu tun? Und welche Rolle spielt ihr Vater Harald in dieser Sache?



Mithilfe von Tamara Runge, der Therapeutin des Opfers, erkennt Reuther, dass die gesamte Familie schwer traumatisiert ist. Sibylle Wagner, die Witwe des Opfers, ist auffällig verstört, Bruder Tobias vergräbt sich in seiner Arbeit, und als dessen Sohn Simon plötzlich verschwindet, eskaliert die Situation.



Die Aufklärung dieses verzwickten Falles fordert einmal mehr Reuthers ganze psychologische Kombinationsgabe.