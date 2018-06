Andreas und Katharina springen mit Skiern aus der offenen Seitentür, und Andreas gelingt es gemeinsam mit Markus, die Schwerverletzte zu retten. Aber Julia geht es nicht gut, sie muss schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Doch ein technisches Problem zwingt Pilot Michael, zurück zur Basis zu fliegen. Eine nahegelegene Hütte muss der Gruppe über Nacht Schutz bieten. Die Stimmung ist nicht nur wegen Julias Verletzungen äußerst angespannt.



Julia braucht dringend eine Blutspende, und die einzige aus der Wandergruppe, die die gleiche Blutgruppe hat, ist die kleine Nadja. Was das bedeutet, realisiert Thomas sofort. Als Markus, Katharina und Andreas mit der Verletzten am nächsten Morgen auf einer Schlepptrage den Weg Richtung Krankenhaus antreten, stellt Thomas seine Frau zur Rede. Ist Nadja Markus' Tochter?