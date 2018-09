Zuerst vermutet er, dass Markus etwas mit seiner Frau hatte, doch dessen Vaterschaft ist ausgeschlossen. Markus und Thomas wollen Sabine zur Rede stellen. Doch sie ist plötzlich samt ihrer Tochter Nadja verschwunden.



Andreas Marthaler findet indes heraus, dass Markus' Freundin Julia seit vielen Jahren auf der verzweifelten Suche nach ihrer Tochter ist. Diese wurde als Baby entführt, und offenbar hat Julia sie nun gefunden. Nadja!



Als Andreas erfährt, dass Julia aus der Klinik verschwunden ist, weiß er, dass sie ihre Suche zu Ende bringen will. Im tiefen Schnee kämpft sie sich zurück zur Schutzhütte. Eine Tragödie bahnt sich an, die am Ende ein Leben kosten wird.