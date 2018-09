Gemeinsam sind die drei für Messungen in den Bergen, geleitet von Tobias Herbrechter und Markus' Bruder Jan Furgain. Nachdem sie von einem heftigen Bergrutsch erwischt wurden, mussten sie Jan schwer verletzt zurücklassen und versuchen nun, trotz widrigster Umstände, doch noch ihre Messstation zu erreichen. Tobias gerät dabei mitten in ein Familiendrama. Philipp macht seiner Mutter und vor allem deren Mann schwere Vorwürfe, dass sie ihn als Baby weggaben. Philipps Hass auf seine leiblichen Eltern und auf seine Adoptivfamilie ist so groß, dass er einen perfiden Plan geschmiedet hat, um allem ein Ende zu setzen.



Als Tobias in Philipps Rucksack Sprengstoff findet, ist er alarmiert. Die Situation droht zu eskalieren. Im Tal machen sich indes die Kollegen der Bergrettung größte Sorgen um ihren Kollegen Tobias und seine Begleiter. Diese wird nur noch größer, als Markus hinter Philipps Plan kommt. Es ist klar, dass sich Tobias und die Lechners in Lebensgefahr befinden, nicht nur wegen der hohen Wahrscheinlichkeit weiterer Bergrutsche.