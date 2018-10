Allein machen sich Leni und Felix auf den Rückweg, geraten jedoch schnell an ihre Grenzen. Als der Achtjährige sich am Fuß verletzt und nicht mehr weiterkann, bleibt Leni keine andere Wahl - sie ruft Hilfe. Doch noch bevor die Bergrettung eingreift und die beiden ins Krankenhaus bringt, verletzt sich Leni selbst am Kopf. Auf die Geschehnisse am Berg angesprochen, kann - oder will - Leni sich jedoch an nichts erinnern. Leidet sie wirklich an einer Amnesie? Und wieso sagt auch der kleine Felix, der sichtlich unter Schock steht, kein Wort über den Verbleib seines Vaters - obwohl es doch Zeugenaussagen gibt, die bestätigen, dass Frank mit auf der Wanderung war? Markus Kofler ist alarmiert - und begibt sich auf eine waghalsige Rettungsaktion.



Nachdem Tobias und Katharina erfahren haben, dass ihr Vater Peter Herbrechter Krebs hat, entscheidet Katharina, ihn nach München zu seiner OP zu begleiten. Aber nicht nur das, sie will auch ihr Studium beenden und vorerst in München bleiben.