Es ist nicht nur Einfühlungsvermögen gefragt, sondern auch detektivische Arbeit, die Markus an den Rand der Legalität drängt. Er fühlt sich dem achtjährigen Jungen verbunden, da auch Markus in einem Heim aufwuchs und sich immer eine Pflegefamilie gewünscht hat. Die Zeit drängt, denn das Jugendamt ist drauf und dran, den Jungen wieder zurück ins Heim zu stecken.



Nicht nur beruflich geht es turbulent zu, auch privat findet Markus Kofler keine Ruhe. Katharina ist nach München zurückgekehrt, um ihr Studium zu beenden. Und Lisa, seine ehemalige Affäre, ist wieder zurück in seinem Leben. Doch hat Markus Katharina schon vergessen?