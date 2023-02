Der Nichtschwimmer wird kaum in der Lage gewesen sein, ein Telefonat zu führen. Andreas Marthaler und Tobias Herbrechter machen sich auf die Suche nach dem mysteriösen Anrufer.



Am Hang des Sees, dort, wo der Erdrutsch massive Schäden angerichtet hat, werden Andreas und Tobias schließlich fündig: Mit letzter Kraft kann ihnen der Schwerverletzte noch zuflüstern, dass ein weiterer Mann im Berg ums Überleben kämpft, dann schließt er für immer die Augen. Die Bergretter beginnen mit der Suche nach einem unbekannten Mann, ohne zu wissen, wo er sich aufhalten könnte.



Tragischerweise ist der Gesuchte, Ulli Jäger, beim Erdrutsch in eine Felsspalte gestürzt. Von dort aus ist er in den alten Kupferstollen gefallen. Dort kämpft er in tiefster Dunkelheit und verletzt ums Überleben.



Während der schier aussichtslosen Suche nach dem Vermissten erfährt Andreas, wer der verstorbene Anrufer war: Alois Maria Kofler, Emilies Vater, der vor Jahren seine Familie verlassen hatte, als die von ihm geleitete Kupfermine vor dem Konkurs stand. Er überbringt Emilie die traurige Nachricht, die daraufhin ihre Schwester Jessika informiert. Auch sie hat der Familie vor langer Zeit den Rücken gekehrt und lebt mittlerweile in Salzburg. Sie macht sich auf den Weg in ihre Vergangenheit.