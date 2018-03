Niklas, Junior-Chef von "Tiefenbach-Sport", hatte eine Affäre mit Lena, die als Kassiererin bei ihm arbeitet. Bei der Auseinandersetzung bringt Florian Niklas in große Gefahr. Andreas kann ihn zwar retten, verletzt sich dabei aber selbst am Arm.



Währenddessen spielen sich auch im Tal dramatische Szenen ab: Lena, die im vierten Monat schwanger ist, findet heraus, dass der Vaterschaftstest gefälscht wurde. Der Name der Ärztin, die dafür verantwortlich ist, lautet: Sophie Tiefenbach! Nicht Lenas Freund Patrick ist der leibliche Vater, sondern Niklas - von dem sie sich schweren Herzens getrennt hat, obwohl sie ihn liebt. Lena macht sich auf den Weg in die Berge, um Niklas die Wahrheit zu sagen.