Erst jetzt - im vierten Monat - stellt sich heraus, dass nicht Lenas Freund Patrick der Vater des Kindes ist, sondern Niklas, den sie schweren Herzens verlassen hatte. Der Vaterschaftstest war gefälscht, die verantwortliche Ärztin war ausgerechnet Sophie Tiefenbach.



Lena macht sich auf in die Berge, um Niklas die Wahrheit zu sagen. Doch der Aufstieg im Tiefschnee übersteigt ihre Kräfte. In letzter Minute entdeckt Andreas Marthaler, der mit Jana von der Berghütte absteigt, die unterkühlte Schwangere. Gemeinsam bringen sie sie zur Berghütte und platzen damit in die Trauung von Sophie und Niklas.



Eine Bergung Lenas mit dem Helikopter ist aufgrund der schlechten Wetterlage nicht möglich, so dass die Schwangere ausgerechnet von der Braut ärztlich behandelt werden muss. Sophie hasst Lena, und so eskaliert die Situation von Stunde zu Stunde mehr.



Andreas Marthaler und Jana tun alles, um die Gemüter zu beschwichtigen und zu helfen. Währenddessen versuchen die Bergretter im Tal ihr Möglichstes, um eine Lösung für Lenas Bergung zu finden.