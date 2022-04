Während der Wanderung war sie zusammengebrochen und fast in die Tiefe gestürzt. Markus konnte sie gerade noch retten und die Gruppe in eine nahe Berghütte bringen.



Dort sind sie nun zum Warten verdammt, denn das Wetter macht eine Evakuierung aus der Luft unmöglich. In der Enge der Hütte steigert sich die angespannte Stimmung bis zu Handgreiflichkeiten. Und es stellt sich die große Frage, ob Steffi wissentlich oder gar nicht gedopt hat; warum ihr Trainer gar so besorgt um sie ist und ob eine heimliche Beziehung der zwei auch eine Übervorteilung von Steffi mit sich brachte.



Im Tal macht sich indes Ben auf Spurensuche, um in Erfahrung zu bringen, ob Doping im Team ein Thema war. Er stößt auf eine Mauer des Schweigens. Bald schon kommt aber ans Licht, dass Steffi zwar eine verbotene Substanz zu sich genommen hatte, nicht aber zum Zwecke der Leistungssteigerung. Markus Kofler und seine Kollegen sind erschüttert, wohin der Druck im Leistungssport führen kann.