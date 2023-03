Die junge Biobäuerin Laura Brandtner erhält einen Anruf vom Landratsamt: Das Wasser in ihrem Fischteich könnte vergiftet sein. Ihr Vater Thomas hat eine böse Ahnung: Vor einigen Jahren hat er Blechfässer mit Rattengift in einer Höhle am Gletscher versteckt. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis, und so gelangt die ausgelaufene Flüssigkeit aus den Fässern in einen nahe gelegenen Bach.



Die Fässer müssen so schnell wie möglich verschwinden, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Auch Laura nicht. Der Skandal könnte sie das Biosiegel kosten. Doch der Versuch, ein Fass mit dem Schneemobil ins Tal zu bringen, geht schief: Thomas stürzt, und das Fass landet in einem Bach, wo es noch größeren Schaden anrichtet.



Er braucht jetzt dringend die Hilfe seiner Ex-Frau Silke, die den Schlüssel zu einer Pistenraupe hat. Zähneknirschend willigt sie ein und begleitet Thomas zum Gletscher. Doch beim Versuch, ein weiteres Fass zu bergen, kommt es zum Geröllrutsch, und der einzige Ausgang ist versperrt. Die beiden sind eingeschlossen, und die Dämpfe des Rattengiftes sind tödlich.



Elisa Rödder, die neue Tourismusbeauftragte in Ramsau, steckt in den letzten Vorbereitungen für einen großen Ski-Event. Doch die Pisten werden mit dem Wasser beschneit, das möglicherweise kontaminiert ist. Die Schneekanonen müssen gestoppt werden – für die Gemeinde eine Katastrophe. Elisa setzt Markus die Pistole auf die Brust: Wenn sie bis zum nächsten Tag um 10.00 Uhr keine klare Aussage über die Kontaminierung hat, gehen die Maschinen wieder in Betrieb.