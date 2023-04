Die Forschung der Biologin Valerie ist so vielversprechend, dass die NASA ihr einen Job angeboten hat: in Florida. Valerie und ihr Kollege Tim sind ganz euphorisch. Allerdings hat Valerie ihrer Familie noch nichts davon erzählt. Als ihr Freund Bastian zufällig davon erfährt, stellt er sie zur Rede. Für ihn steht fest: Er bleibt in Österreich, genauso wie ihr Sohn Elias. Das Problem: Er ist nicht Elias' leiblicher Vater, und die Entscheidung, wo der Junge wohnt, liegt bei Valerie.



Beim Versuch, den gekränkten Bastian mit dem Schneemobil einzuholen, kommt Valerie ins Schlingern und rauscht durch ein Lawinennetz auf eine Schlucht zu. Markus und dem Team gelingt die Rettung in letzter Sekunde, doch die Freude über den glücklichen Ausgang kann Bastians Enttäuschung über Valeries Entscheidung nicht mildern.



Als die beiden mit Elias darüber reden, ist auch für ihn klar: Er will bei seinem Papa bleiben. Um zu verhindern, dass die Familie getrennt wird, greift der Junge zu drastischen Maßnahmen, die ihn das Leben kosten könnten.



Markus und Nina stecken in den letzten Vorbereitungen für die große Himalaja-Expedition. Nicht nur Markus fällt der Abschied schwer, auch das Team ist ziemlich unglücklich. Können sie ihre Bedenken ansprechen, ohne mit ihrem langjährigen Teamleiter und Freund im Streit auseinanderzugehen?