In der Klinik Schladming liegt die zwölfjährige Sophie, die einen Gehirntumor hat. Ihr Zustand ist kritisch. Ihr behandelnder Arzt und Neurospezialist, Prof. Georg Scharnitz, sollte eigentlich auf einer Ärztetagung in Salzburg sein. Stattdessen vergnügt er sich mit seiner Kollegin Carina Behrend auf einer einsamen Berghütte.



Auf dem Rückweg Richtung Klinik kommt es auf einer engen Bergstraße zu einem fatalen Unfall. Die beiden kollidieren mit einem anderen Auto, dieses kommt ins Schleudern und kracht durch die Leitplanke. Vier Studenten bangen um ihr Leben – ihr Fahrzeug hängt am Abhang. Carina und Georg, die leicht verletzt wurden, informieren sofort die Bergrettung. Da Georg seine Affäre nicht auffliegen lassen will, beschließt er – trotz leichter Blessuren – allein zu Fuß ins Tal zu laufen. Ein fataler Entschluss.



Währenddessen geht es Sophie in der Klinik immer schlechter, sie müsste dringend operiert werden. Doch Georg ist nicht zu erreichen.