Alexandra fällt in einen Bach und hat bei den eisigen Temperaturen so gut wie keine Überlebenschance.



Derweil macht sich Jochen auf die Suche nach den beiden - nicht ganz uneigennützig, denn er will ein Geheimnis bewahren. Als er die beiden Mädchen schließlich findet, droht Alexandra an Unterkühlung zu sterben, und Miriam geht es ebenfalls sehr schlecht.



Währenddessen finden die Bergretter zufällig das Auto der beiden Mädchen, das auf die Mutter von Alexandra zugelassen ist. Dabei stellt sich heraus, dass Sonja Marbach Miriams Vater Jochen Winkler offenbar schon länger sehr gut kennt. Gibt es hier einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Alexandras Vater?



Zudem bleibt das Verschwinden von Tobias und Markus nicht unbemerkt und versetzt alle in große Sorge - ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.