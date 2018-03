Die hat nämlich ein weitaus größeres Interesse an Sarahs Anteilen am Familienunternehmen als daran, was nach Sarahs Tod aus Emma werden wird. Genau das ahnt Sarah, und daher drängt die Zeit umso mehr, dass sie den Kontakt zwischen ihrer Tochter und deren Vater, den sie Emma bisher verschwiegen hatte, herstellt. Doch wie wird Lucas Baumgartner die Nachricht aufnehmen? Wird es gelingen, eine Verbindung zwischen Emma und ihrem Vater herzustellen?